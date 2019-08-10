2019-08-10T12:28:28+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Тюляева нарисовали «выделенку»

По словам мэрии, это позволит сократить время движения общественного транспорта по маршруту
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/kmr.krd.23Фото: instagram.com/kmr.krd.23
Изменить размер текста:

В субботу, 10 августа, в Краснодаре появилась еще одна выделенная полоса. Нарисовали ее на улице Тюляева на участке от Сормовской до Уральской. По словам мэрии, теперь общественный транспорт сможет без проблем двигаться по крайней правой полосе в обоих направлениях.

- Ранее крайние правые полосы не использовались из-за того, были постоянно запаркованы, - сообщали в администрации кубанской столицы. - С 10 августа остановку и стоянку автомобилей здесь запретят, а общественный транспорт значительно увеличит скорость.

Фото: instagram.com/kmr.krd.23

Фото: instagram.com/kmr.krd.23

Напомним, автобусам не возбраняется ездить по общей части дороги, а автомобилистов за выезд на выделенную полосу будут карать штрафом в 1500 рублей. Исключение - можно выехать для поворота или (в некоторых случаях) для вынужденной остановки, например, для посадки и высадки пассажиров.

Кстати, промчаться по «выделенке» могут и таксисты, правда, при условии легальной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На строительство и реконструкцию дорог в Краснодаре и Апшеронском районе выделили более 320 миллионов рублей
Погода в Краснодарском крае 10-11 августа: В субботу в некоторых городах возможен дождь
Горячий Ключ отмечает 155-летний юбилей
В Краснодарском летном училище три девушки-курсантки хотят стать пилотами боевых самолетов
Температура воды в Черном море 10 августа 2019 года: прохладнее всего купаться в Анапе и Геленджике
В Сочи восстановили трассу, поврежденную от паводка и оползня
В Сочи оператор на заправке вытащила из кассы 200 тысяч рублей
В Краснодарском крае открывают фельдшерско-акушерские пункты
На Кубани задержали авиадебошира
На Кубани заработала горячая линия для связи с избирателями
В Краснодаре на Старокубанском кольце отключат светофоры
В Краснодаре ограничат движение по улице Дзержинского