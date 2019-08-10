В Краснодаре на улице Тюляева нарисовали «выделенку»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-10T12:28:28+03:00

По словам мэрии, это позволит сократить время движения общественного транспорта по маршруту

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 августа, в Краснодаре появилась еще одна выделенная полоса. Нарисовали ее на улице Тюляева на участке от Сормовской до Уральской. По словам мэрии, теперь общественный транспорт сможет без проблем двигаться по крайней правой полосе в обоих направлениях.

- Ранее крайние правые полосы не использовались из-за того, были постоянно запаркованы, - сообщали в администрации кубанской столицы. - С 10 августа остановку и стоянку автомобилей здесь запретят, а общественный транспорт значительно увеличит скорость.

Фото: instagram.com/kmr.krd.23

Напомним, автобусам не возбраняется ездить по общей части дороги, а автомобилистов за выезд на выделенную полосу будут карать штрафом в 1500 рублей. Исключение - можно выехать для поворота или (в некоторых случаях) для вынужденной остановки, например, для посадки и высадки пассажиров.

Кстати, промчаться по «выделенке» могут и таксисты, правда, при условии легальной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU