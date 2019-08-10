2019-08-10T13:35:10+03:00
Общество

Промпредприятия Кубани могут поучаствовать в нацпроекте по повышению производительности труда

Стартовал конкурсный отбор
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Краснодарского края.Фото: администрации Краснодарского края.
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На Кубани стартовал конкурсный отбор промышленных предприятий края на участие в нацпроекте по повышению производительности труда. Заявку можно подать до 26 августа.

- Чтобы войти в число участников, нужно соответствовать ряду требований, - сказал директор Фонда развития промышленности Дмитрий Королев. - Выручка должна составлять от 400 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей, а доля иностранного капитала – не превышать 25%.

Кроме того, организации не должны иметь задолженности по налогам.

Всего отберут 10 предприятий. Для них создадут индивидуальный проект развития, основанный на идеях бережливого производства.

Что важно, все компании, успешно прошедшие отбор, получат возможность поучаствовать в образовательной программе «Лидеры производительности». Сотрудники, в свою очередь, повысят квалификацию и приобретут новые компетенции при содействии центров занятости края.

– Благодаря этому региональные предприятия смогут улучшить качество продукции, при этом снизив ее себестоимость, - сказал руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов. - А также смогут повысить конкурентоспособность и свою устойчивость на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что кубанские предприятия получат 150 миллионов рублей на повышение производительности труда. Правда, для получения субсидии компании должны соответствовать ряду условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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