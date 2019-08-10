В Геленджике определили победителей заплыва «Морской мили»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-10T15:19:26+03:00

Лимит времени для преодоления дистанции – 1,5 часа. Фото: администрации Геленджика.

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В городе-курорте прошел традиционный заплыв «Морская миля».

Участники должны были преодолеть дистанцию в одну морскую милю - это 1 852 метра вольным стилем без помощи ласт и прочих вспомогательных средств. В этом году записались в пловцы 415 человек, которые приехали из разных уголков страны. Некоторые участники прибыли из Белоруссии, Казахстана и Франции.

- Каждый пловец получил специальный страховочный буй, электронный чип, в море за участниками заплыва следили спасатели и сопровождало плывущих 20 судов, - рассказывают в администрации Геленджика.

Лимит времени для преодоления дистанции – 1,5 часа. Но победители, разумеется, справились гораздо быстрее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725210" frameborder="0"></iframe> В Геленджике прошел заплыв «Морской мили».

Первым бухту переплыл 15-летний школьник из Воркуты Александр Бердинский. Его результат - 28 минут 18 секунд.

Первым бухту переплыл 15-летний школьник из Воркуты Александр Бердинский. Фото: администрации Геленджика.

Следом за ним пришел 21-летний краснодарец Никита Мажников. Он проплыл дистанцию за 28 минут 23 секунды.

Третье место занял 19-летний житель Северодвинска Егор Щемелев. Что интересно, он отстал от второго пловца буквально на 3 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU