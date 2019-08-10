2019-08-10T18:36:52+03:00
Звезды

В Краснодаре 15 августа пройдет концерт Биг-бенда Георгия Гараняна

Выступление запланировано в Музыкальном театре
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: garanian.ruФото: garanian.ru
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В четверг, 15 августа, в Краснодаре пройдет традиционный летний концерт, посвященный памяти основателя краснодарского биг-бенда – Георгия Гараняна. Выступление состоится в Музыкальном театре на Красной, 44.

- Музыканты исполнят аранжировки Маэстро, которые он писал для оркестра, ансамбля «Мелодия», а так же музыку, благодаря которой Гаранян приобрел мировую известность, - рассказывает «КП» - Кубань» в минкультуры края.

Именно благодаря этому оркестру, Краснодар по праву считается южной столицей джаза.

- Оркестр состоит из 19 человек и базируется в Краснодаре, добавляют в минкульте региона. - Сегодня Биг-бенд возглавляет пианист Илья Филиппов.

Начало концерта в 19:00. Цена билетов - от 200 до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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