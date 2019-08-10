В Краснодаре отец с сыном отмыли золота на 27 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-10T16:50:35+03:00

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В кубанской столице два родственника-предпринимателя скрыли от государства 17 килограммов золота. Как стало известно силовикам, отец и сын стали учредителями одного из крупнейших производителей ювелирных изделий на территории края.

- Затем мужчины приобрели лом ювелирных изделий, содержащий золото 585 пробы общей массой порядка 17 кило, - рассказывают «КП» - Кубань» в УФСБ России по Краснодарскому краю. - Предприниматели переплавили драгоценный металл, чтобы сделать новые украшения.

Фото: УФСБ по Краснодарскому краю.

Вот только сведения об этом в организации, проводящие очистку золота от примесей, не представили.

- В итоге злоумышленники уклонились от обязательной очистки сырья на общую сумму более 27 миллионов рублей, - добавляют в УФСБ России по региону.

На отца и сына завели уголовное дело по статье 192 УК РФ «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов». Следователи устанавливают возможных соучастников. Как удалось узнать «КП» - Кубань», по закону виновным грозит штрафом до 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до пяти лет, или арест до полугода. Не исключено, что мужчины могут оказаться за решеткой на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU