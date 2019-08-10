На Кубани следователь предстанет перед судом за фальсификацию дела по пьяному ДТП

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-10T17:28:34+03:00

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Авария произошла еще 4 ноября 2017 года в Туапсе. 22-летний водитель за рулем Honda Civic не справился с управлением и столкнулася со стеной дома № 151 на улице Колхозной в Джубге. В результате ДТП 21-летний пассажир получил травмы, которые, как сказали эксперты, относятся к тяжкому вреду здоровья и опасны для жизни.

- Однако этот факт участники аварии скрыли, - сказали «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - По нашей инициативе было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, водитель на момент совершения ДТП сел за руль пьяным. Это подтверждалось медицинским заключением, которое было в распоряжении следователя.

- Вот только он к материалам дела приобщилисфальсифицированные сведения о непрохождении водителем соответствующего обследования после аварии, - добавили в прокуратуре Краснодарского края.

На следователя СО ОМВД по Туапсинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу следователем». Ему грозят ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Может он оказаться и в тюрьме на срок до трех лет. Ход расследования поставлены прокуратурой на контроль.

Что касается водителя, который мог избежать строгого наказания, то ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В случае, если водител признают виновным, то его ждут принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или отправят в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.

- Уголовное дело уже направлено в Туапсинский районный суд, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU