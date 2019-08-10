2019-08-10T17:28:34+03:00
Происшествия

На Кубани следователь предстанет перед судом за фальсификацию дела по пьяному ДТП

Водитель мог избежать справедливого наказания
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Кодитель на момент совершения ДТП сел за руль пьяным.Кодитель на момент совершения ДТП сел за руль пьяным.
Изменить размер текста:

Авария произошла еще 4 ноября 2017 года в Туапсе. 22-летний водитель за рулем Honda Civic не справился с управлением и столкнулася со стеной дома № 151 на улице Колхозной в Джубге. В результате ДТП 21-летний пассажир получил травмы, которые, как сказали эксперты, относятся к тяжкому вреду здоровья и опасны для жизни.

- Однако этот факт участники аварии скрыли, - сказали «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - По нашей инициативе было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, водитель на момент совершения ДТП сел за руль пьяным. Это подтверждалось медицинским заключением, которое было в распоряжении следователя.

- Вот только он к материалам дела приобщилисфальсифицированные сведения о непрохождении водителем соответствующего обследования после аварии, - добавили в прокуратуре Краснодарского края.

На следователя СО ОМВД по Туапсинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу следователем». Ему грозят ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Может он оказаться и в тюрьме на срок до трех лет. Ход расследования поставлены прокуратурой на контроль.

Что касается водителя, который мог избежать строгого наказания, то ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В случае, если водител признают виновным, то его ждут принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или отправят в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.

- Уголовное дело уже направлено в Туапсинский районный суд, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре отец с сыном отмыли золота на 27 миллионов рублей
Появилось видео ДТП с автобусом, который сбил трех пешеходов на «зебре» в Сочи
В Геленджике определили победителей заплыва «Морской мили»
Промпредприятия Кубани могут поучаствовать в нацпроекте по повышению производительности труда
В Краснодаре на улице Тюляева нарисовали «выделенку»
На строительство и реконструкцию дорог в Краснодаре и Апшеронском районе выделили более 320 миллионов рублей
Погода в Краснодарском крае 10-11 августа: В субботу в некоторых городах возможен дождь
Горячий Ключ отмечает 155-летний юбилей
В Краснодарском летном училище три девушки-курсантки хотят стать пилотами боевых самолетов
Температура воды в Черном море 10 августа 2019 года: прохладнее всего купаться в Анапе и Геленджике
В Сочи восстановили трассу, поврежденную от паводка и оползня
В Сочи оператор на заправке вытащила из кассы 200 тысяч рублей
В Краснодарском крае открывают фельдшерско-акушерские пункты
На Кубани задержали авиадебошира
На Кубани заработала горячая линия для связи с избирателями
В Краснодаре на Старокубанском кольце отключат светофоры
В Краснодаре ограничат движение по улице Дзержинского