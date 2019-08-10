В Новороссийске из больницы выписали 33 человека, пострадавших в ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 20:13 2019-08-10T20:14:31+03:00

На госпитализации остаются шесть человек

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Из горбольницы Новороссийска выписали 33 пациента, в том числе 10 детей. Все они пострадали в ДТП с автобусом под Новороссийском. Напомним, 7 августа 2019 года 41-летний мужчина за рулем перевозил туристов из Новороссийска в Анапу. Как считает следствие, в районе поселка Верхнебаканского он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с Volkswagen Touareg.

В ДТП погибли три человека, в том числе двое детей. Травмы получили 44 человека. Их госпитализировали.

- В больнице по-прежнему остаются шесть человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Еще пятеро пациентов продолжают лечение в краевой столице.

Следком по факту ДТП возбудило уголовное дело. Водитель автобуса арестован. Дело под личный контроль взял губернатор Кубани.

По данным «КП» - Кубань», с документами у водителя автобусы было все в порядке – имелся путевой лист и прочие необходимые для перевозки людей бумаги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724949" frameborder="0"></iframe> Видео столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском.

ИСТОЧНИК KP.RU