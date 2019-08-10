В Новороссийске из больницы выписали 33 человека, пострадавших в ДТП с автобусом
Из горбольницы Новороссийска выписали 33 пациента, в том числе 10 детей. Все они пострадали в ДТП с автобусом под Новороссийском. Напомним, 7 августа 2019 года 41-летний мужчина за рулем перевозил туристов из Новороссийска в Анапу. Как считает следствие, в районе поселка Верхнебаканского он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с Volkswagen Touareg.
В ДТП погибли три человека, в том числе двое детей. Травмы получили 44 человека. Их госпитализировали.
- В больнице по-прежнему остаются шесть человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Еще пятеро пациентов продолжают лечение в краевой столице.
Следком по факту ДТП возбудило уголовное дело. Водитель автобуса арестован. Дело под личный контроль взял губернатор Кубани.
По данным «КП» - Кубань», с документами у водителя автобусы было все в порядке – имелся путевой лист и прочие необходимые для перевозки людей бумаги.
Видео столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском.
ИСТОЧНИК KP.RU
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