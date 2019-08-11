На Кубани мужчина нашел на дороге сумку с автоматом «Калашникова» и запасом патронов

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-11T09:06:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сумку с оружием 60-летний житель Павловского района нашел на обочине трассы возле поселка Образцовый. Мужчина ехал по дороге и увидел, что что-то валяется. Остановился и решил посмотреть, что именно. А когда увидел, положил мешок в машину и сразу же поехал в местный участок полиции.

- Мужчина передал нам мешок цвета хаки. Внутри был автомат «Калашникова» калибра 5,45 мм 1986 года. К нему - 1080 патронов и 5 магазинов. Также в сумке был пистолет с глушителем, похожий на пистолет «ПМ», и 80 патронов калибра 9 мм., - рассказали сайту «КП»-Кубань» в полиции Павловского района.

Кому принадлежит оружие, сейчас выясняют правоохранительные органы. К тому месту, где мужчина нашел сумку с оружием, выезжали высокие чины из павловской полиции. Но ничего подозрительного больше не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU