В дорогом отеле Сочи массажист подрался с администартором и сломал ей палец

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-11T10:20:59+03:00

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26-летняя девушка работает в сочинском отеле «Radisson» администратором, сутки в котором стоят от 14 000 рублей на одного, и решила сходить на массаж. Когда легла на стол к специалисту, у них начался конфликт. Массажист сломал девушке палец и несколько раз ударил по спине. Пострадавшую сначала положили в больницу, а потом перевели на амбулаторное лечение.

- В больнице нам сообщили, что к ним поступила девушка, которую избили в отеле, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в полиции Сочи. – У пациентки закрытый перелом фаланги указательного пальца левой кисти и ушиб поясничного отдела позвоночника. А вот в отеле комментариев по этому поводу не дают. Но как нам стало известно, буйный массажист продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU