На Кубани собрали около 30 тысяч тонн фруктов и ягод

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-11T11:14:12+03:00

Больше всего урожая в Динском, Гулькевичском, Тимашевском, Славянском и Абинских районах

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Из собранных 30 тысяч тонн ягод и фруктов урожай семечковых культур - 16 тысяч тонн, косточковых – 12,6 тысяч тонн, ягодных – 1,1 тысяч тонн. Больше всего урожая получили в Динском, Гулькевичском, Тимашевском, Славянском и Абинском районах.

- Параллельно строим фруктохранилища, - сообщает пресс-служба администрации края. - Планируем в этом году построить холодильники, где можно хранить 70 тысяч тонн урожая. Кубанские фруктохранилища могут уже вмещают 222 тысячи тонн продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU