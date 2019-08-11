Губернатор Кубани поздравил строителей с профессиональным праздником
По словам Вениамина Кондратьева, этот день стал всенародным торжеством
ФОТО: пресс-служба администрации края
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Губернатор отметил, что в этом году в отрасли многое изменилось: перешли на проектное финансирование, появились новые правила работы с застройщиками, выдают разрешения на строительство, если рядом будет школа, детсад, площадка и парковки.
– Кубань всегда гордилась строительной отраслью – один из локомотивов экономики. Для нас важно качество жилья, а не количество, – цитирует губернатора пресс-служба администрации края. – День строителя – всенародный праздник. У любого человека должен быть дом, где семья живет, а не ютится, где растут счастливые дети, где просторно, комфортно и уютно.
ИСТОЧНИК KP.RU