На Кубани разрабатывают культурную афишу для школьников

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-11T13:47:44+03:00

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Для школьников составят график бесплатных посещений музеев, а в театрах сделают абонементы для детей. Цель проекта «Культурный норматив» - повышение интереса к истории и культурному наследию среди школьников. Благодаря этому в музеи, театры и галереи к 2024 году будет ходить на 15% больше людей.

– Мы разрабатываем план культурной афиши кубанского школьника, – подчеркнул заместитель министра культуры Кубани Григорий Жуков. – Реализовывать будем вместе с министерством образования края.

ИСТОЧНИК KP.RU