На Кубани разрабатывают культурную афишу для школьников
Проект «Культурный норматив» начали реализовывать в крае
ФОТО: пресс-служба администрации края
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Для школьников составят график бесплатных посещений музеев, а в театрах сделают абонементы для детей. Цель проекта «Культурный норматив» - повышение интереса к истории и культурному наследию среди школьников. Благодаря этому в музеи, театры и галереи к 2024 году будет ходить на 15% больше людей.
– Мы разрабатываем план культурной афиши кубанского школьника, – подчеркнул заместитель министра культуры Кубани Григорий Жуков. – Реализовывать будем вместе с министерством образования края.
ИСТОЧНИК KP.RU