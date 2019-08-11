2019-08-11T13:47:44+03:00
Общество

На Кубани разрабатывают культурную афишу для школьников

Проект «Культурный норматив» начали реализовывать в крае
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Для школьников составят график бесплатных посещений музеев, а в театрах сделают абонементы для детей. Цель проекта «Культурный норматив» - повышение интереса к истории и культурному наследию среди школьников. Благодаря этому в музеи, театры и галереи к 2024 году будет ходить на 15% больше людей.

– Мы разрабатываем план культурной афиши кубанского школьника, – подчеркнул заместитель министра культуры Кубани Григорий Жуков. – Реализовывать будем вместе с министерством образования края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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