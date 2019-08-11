На Кубани начали принимать заявки на субсидии аграриям
На это выделили 340 млн рублей
ФОТО: пресс-служба администрации края
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В крае продолжают поддерживать аграриев в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Для этого выделили деньги для выдачи субсидий. Это нужно, чтобы расширить количество мелиорируемой земли - до 2024 года предполагается ввод не менее 15 тысяч гектар.
- Аграрии используют деньги на восстановление и развитие мелиоративного комплекса и увеличение орошаемых территорий. Благодаря этому увеличится производство сельхозпродукции: в том числе сои, кукурузы, овощей, - сообщает пресс-служба администрации края.
ИСТОЧНИК KP.RU