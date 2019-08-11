2019-08-11T16:14:41+03:00
Общество

В море у Новороссийска нашли труп водолаза

Мужчина увлекался подводной охотой
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: инстаграм Игоря ДяченкоФОТО: инстаграм Игоря Дяченко
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Спасотряд Новороссйиска сообщил, что поиски мужчины, который накануне ушел в море завершились. В районе поселка Мысхако в море нашли его тело. Очевидцы рассказали, что рано утром 9 августа мужчина ушел купаться в море и не вернулся.

- Очевидцы рассказали, что мужчина заплыл далеко за буйки, что с берега его не было видно. По предварительным данным, он увлекался подводной охотой. Почему решил заплыть так далеко, как говориться «без подстраховки» – предстоит теперь выяснить, - рассказал в своем Инстаграме мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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