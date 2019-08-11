В Краснодаре с 12 по 14 августа отключат светофоры на улице Красных Партизан
Это нужно для реконструкции оборудования
ФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:
С 10:00 часов 12 августа до 17:00 часов 14 августа заменят светофоры в районе «Диагностического центра», 4 — для транспорта, 2 — для пешеходов. Реконструкцию сделает «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
- Светофоры отключат почти на трое суток. Для обеспечения безопасности на участке будут дежурить ГИБДД, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. – Просим водителей быть внимательнее на этом участке дороги и ориентироваться на знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU