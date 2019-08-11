В Краснодаре с 12 по 14 августа отключат светофоры на улице Красных Партизан

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-11T17:09:43+03:00

Это нужно для реконструкции оборудования

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С 10:00 часов 12 августа до 17:00 часов 14 августа заменят светофоры в районе «Диагностического центра», 4 — для транспорта, 2 — для пешеходов. Реконструкцию сделает «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

- Светофоры отключат почти на трое суток. Для обеспечения безопасности на участке будут дежурить ГИБДД, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. – Просим водителей быть внимательнее на этом участке дороги и ориентироваться на знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU