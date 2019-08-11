В Краснодаре прочистили 2,4 километра ливнёвок

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-11T18:01:40+03:00

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В июне 2019 года в Краснодаре появилась служба по расчистке ливнёвки, которая к концу этого года расчистит 80 километров труб. А полностью сеть ливнёвок специалисты очистят за полтора-два года.

— Каждый день две бригады - 6 машин и 12 специалистов - расчищают сети и дождевые колодцы в разных районах города. В среднем из одного колодца извлекают до 0,5 кубометра грязи и ила. Самые грязные и заиленные колодцы на этой неделе расчищали на улице Покрышкина, - рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.

ИСТОЧНИК KP.RU