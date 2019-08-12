2019-08-12T07:25:29+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 12 августа 2019 года: прохладнее всего купаться в Геленджике

Лучше всего водичка прогрелась в Сочи
Александра ПОДУШКО
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Лучше всего водичка прогрелась в СочиЛучше всего водичка прогрелась в СочиФото: Александра ПОДУШКО
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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

11 августа теплее всего плавать в Сочи - здесь вода прогрета до 25 градусов. В Туапсе температура моря – 24,8 градуса, чуть прохладнее в Джубге - 24,4 градуса. Освежающая вода в Анапе и Новороссийске – 23,7 градуса. В Геленджике термометры показывают отметку в 23,6 градуса.

Приятная вода и на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25,5 градусов, в Приморско-Ахтарске держится на отметке 25,2 градуса, а в Ейске – 24,2 градуса.

На Черноморском побережье 12 августа без дождей. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 27…32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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