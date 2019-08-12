Погода в Краснодарском крае 12-13 августа: осадков не ожидается
Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани в начале недели.
В Краснодаре 12 августа солнечно. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 30…32 градусов.
По данным Яндекс.Погода, 13 августа в краевой столице ясно, днем столбики термометров покажут отметку в +33 градуса.
- На Кубани в понедельник местами возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Ночью в крае прохладно – 15 градусов, днем 29…34градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.
На курортах Краснодарского края без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15…20 градусов, днем до +32.
13 августа на Кубани не ожидается дождей. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Столбики термометров покажут отметку до 36 градусов.
На Черноморском побережье во вторник без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью - 18…24 градуса, днем - 29…34 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU