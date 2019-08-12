Погода в Краснодарском крае 12-13 августа: осадков не ожидается

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-12T08:28:59+03:00

Днем по-прежнему будет душно, а вот ночью - свежо Фото: Архив "КП"

Днем по-прежнему будет душно, а вот ночью - свежо

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Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани в начале недели.

В Краснодаре 12 августа солнечно. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 30…32 градусов.

По данным Яндекс.Погода, 13 августа в краевой столице ясно, днем столбики термометров покажут отметку в +33 градуса.

- На Кубани в понедельник местами возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Ночью в крае прохладно – 15 градусов, днем 29…34градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

На курортах Краснодарского края без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15…20 градусов, днем до +32.

13 августа на Кубани не ожидается дождей. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Столбики термометров покажут отметку до 36 градусов.

На Черноморском побережье во вторник без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью - 18…24 градуса, днем - 29…34 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU