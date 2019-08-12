2019-08-12T09:21:44+03:00
Происшествия

В Курганинске женщина украла золотую цепочку соседки

Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Курганинске женщина украла золотую цепочку соседкиВ Курганинске женщина украла золотую цепочку соседкиФото: Архив "КП"
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В полицию Курганинска обратилась местная жительница. Она рассказала, что у ее несовершеннолетней внучки пропала золотая цепочка. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

- На место ЧП приехали правоохранители, они опросили свидетелей и выяснили, кто причастен к преступлению. Оказалось, что пока старушки не было дома, к ее внучке пришла соседка и попросила девочку показать ей золотую цепочку. Потом женщина отправила ребенка принести лист бумаги и ручку, чтобы записать размеры изделия, а сама скрылась вместе с украшением, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Составили словесный портрет злоумышленницы и передали его наружным нарядам. Вскоре подозреваемую задержали в одном из ломбардов Курганинска, где она пыталась продать цепочку.

На женщину завели уголовное дело. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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