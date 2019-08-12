В Новороссийске покажут «Уникальную природу Кавказа»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-12T09:34:58+03:00

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Проект «Уникальная природа Кавказа» пройдет в выставочном зале Новороссийского исторического музея-заповедника с 13 августа до 1 сентября. Это экспозиция пейзажных фотографий членов Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

- На снимках отразилось все разнообразие и богатство природного мира Юга России. На них запечатлели горные пейзажи и бескрайние морские просторы, широколиственные леса и золотые поля, завораживающие закаты и очарование рассветного часа. В экспозиции представлены разные климатические зоны и времена года, панорамные снимки заповедных территорий и удивительный макромир, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка организована Краснодарским региональным отделением Русского географического общества. Экспозиция также будет представлена в Армавире, Лабинском, Туапсинском и Апшеронском районах.

Выставочный зал открыт с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Суворовская, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU