2019-08-12T09:47:17+03:00
Происшествия

На Кубани члены ОПГ пойдут под суд за «обналичку» 4 миллиардов рублей

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение отношении пятерых жителей Гулькевичского района
Александра ПОДУШКО
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На Кубани члены ОПГ пойдут под суд за «обналичку» 4 миллиардов рублейНа Кубани члены ОПГ пойдут под суд за «обналичку» 4 миллиардов рублейФото: Архив "КП"
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На Кубани члены ОПГ пойдут под суд за махинации с финансами на 4 миллиарда рублей. Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение в отношении пятерых жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет.

- Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С 12 января 2015 года по 30 апреля 2017 года в Гулькевичском районе мужчины создали преступное сообщество для осуществления банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.

Они распределили между собой функции. На счета подставных фирм стали поступать деньги. Это была якобы оплата за товары, оказанные услуги в общей сумме свыше 4,65 миллиардов рублей.

Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу. Все обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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