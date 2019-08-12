В Усть-Лабинском районе мужчина вырастил во дворе 300 кустов конопли

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-12T10:06:01+03:00

Позже он хотел изготовить из растения наркотик для личного потребления

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Полицейские Усть-Лабинского района проверили дом и приусадебный участок 42-летнего местного жителя. У него во дворе обнаружили и изъяли более 300 кустов растений по внешним признакам схожих с коноплей. Проведенная экспертиза подтвердила, что они являются наркосодержащими.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Здесь он признался, что выращивал коноплю для себя. Позже он собирался изготовить из нее наркотик для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU