В Усть-Лабинском районе мужчина вырастил во дворе 300 кустов конопли
Полицейские Усть-Лабинского района проверили дом и приусадебный участок 42-летнего местного жителя. У него во дворе обнаружили и изъяли более 300 кустов растений по внешним признакам схожих с коноплей. Проведенная экспертиза подтвердила, что они являются наркосодержащими.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Здесь он признался, что выращивал коноплю для себя. Позже он собирался изготовить из нее наркотик для личного употребления.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU