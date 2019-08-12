В Динском районе открыли новые гериатрические койки

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-12T10:17:41+03:00

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В рамках национального проекта «Демография» на базе круглосуточного стационара Динской центральной районной больницы появилось 5 гериатрических коек. В них оказывается медпомощь гражданам пожилого возраста.

- В Краснодарском крае в 2019 году работают уже 45 гериатрических кабинетов, почти в два раза больше, чем полгода назад. С помощью них в регионе выработали наиболее эффективную систему оказания медпомощи пожилым людям, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Гериатрические кабинеты - это профильное подразделение, где обследование и лечение проводит врач по заболеваниям пожилых людей (гериатр). На Кубани помимо кабинетов и отделений, работает и гериатрический центр. Он расположен на базе Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени профессора Красовитова.

ИСТОЧНИК KP.RU