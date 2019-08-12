В Славянском районе в ДТП с грузовиком пострадали 5 человек

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-12T10:41:49+03:00

Все были госпитализированы в медучреждение

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В Славянском районе 11 августа в 09:05 на 62 километре автодороги «Краснодар – автомобильная дорога А-290 «Новороссийск – Керчь»» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем «ФОРД ФОКУС» при обгоне выехал на «встречку». Здесь он влетел в грузовой автомобиль «МИТЦУБИСИ ФУСО». От удара большегруз вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «ТОЙОТА КАМРИ».

- В результате происшествия пострадали водитель-виновник ДТП, 47-летний мужчина, который управлял «МИТЦУБИСИ» и его 51-летняя пассажирка, 39-летний водитель «ТОЙОТА КАМРИ» и 13-летняя девочка из этого авто. Все пострадавшие были госпитализированы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах региона за прошедшие выходные зафиксировано 75 ДТП, в которых 8 человек погибли и 104 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU