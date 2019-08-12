На Кубани оштрафовали главу сельского поселения

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-12T11:19:55+03:00

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Прокуратура Северского района поверила деятельность администрации Новодмитриевского сельского поселения.

- Было установлено, что глава местности игнорировал обращения гражданина. То есть должностное лицо нарушило Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения прокурором в отношении главы сельского поселения дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Чиновнику назначен штраф в размере 5 тысяч руб.

Права заявителя восстановлены.

Напомним, на Кубани члены ОПГ пойдут под суд за «обналичку» 4 миллиардов рублей. Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение отношении пятерых жителей Гулькевичского района.

ИСТОЧНИК KP.RU