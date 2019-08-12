СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-12T11:29:56+03:00

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В Геленджике сносят аквапарк «Дельфин». Взыскателем по исполнительному производству выступает администрация города-курорта. Согласно решению суда, участок необходимо освободить от объектов и привести в пригодное для дальнейшего использования состояние.

- Предстоит убрать аттракционы «Черная дыра», «Табоган-1», «Табоган-2», «Камикадзе», «Гидротруба», «Мультифон» и «Суперслайд». Также разберут четыре ванны, оздоровительный и детский бассейны, здание бара и насосные станции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Судебные приставы контролируют начавшиеся работы по демонтажу аттракционов и прилегающих строений.

Напомним, «Городской Сад» Краснодара избавился от незаконного кафе. Здание точки общепита сейчас сносят по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU