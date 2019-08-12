На пляже Сочи закрыли незаконный прокат гидроциклов
В Сочи полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019» проводят рейды, направленные на выявление незаконной предпринимательской деятельности.
На одном из пляжей Центрального района 42-летний местный житель организовал зону, в которой предоставлял услуги по прокату гидроциклов.
- В отношении директора и юридического лица составлены протоколы об административном правонарушении по статье 7.6 КоАп РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Два гидроцикла изъяли, административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU