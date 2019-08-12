2019-08-12T12:17:56+03:00
Происшествия

На Кубани разыскивают 63-летнего жителя Курганской области

Он ушел из дома еще в апреле этого года
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краюФото: пресс-служба СУ СК РФ по краю
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В Курганской области разыскивают 63-летнегоТерзи Василия Георгиевича.

В период с 2 по 4 апреля мужчина, проживающий в селе Верхнесуерское, ушел из дома. До сих пор его местонахождение неизвестно.

- На вид Василию Георгиевичу 60-65 лет, рост средний, телосложение полное, смуглое овальное лицо, высокий лоб, волосы прямые короткие, есть макушечная залысина. На правой брови шрам 2 сантиметра, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники СК России по Краснодарскому краю просят всех, кто обладает информацией о месте нахождения Терзи, сообщить об этом по телефонам: 8(35237)9-04-25, 8-912-979-59-10 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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