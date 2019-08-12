В Сочи у сбытчика наркотиков из Анапы нашли 28 свертков с марихуаной
В Сочи задержали приезжего из Анапы. У 36-летнего мужчины при обыске нашли сверток с веществом растительного происхождения. Еще 27 пакетиков обнаружили в лесном массиве. Задержанный сам указал место тайника.
- Экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общей массой около 80 граммов. Для дальнейшего разбирательства молодого человека доставили в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU