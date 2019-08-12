2019-08-12T12:48:47+03:00
Происшествия

В Сочи на вертолете эвакуировали девушку, которую укусила гадюка

Ее транспортировали на носилках к машине скорой
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС России.Фото: ЮРПСО МЧС России.
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Днем 10 августа от заведующего приютом «Фишт» спасателям Адыгейского поисково-спасательного отряда по радиосвязи поступила информация о ЧП. Одну из участниц зарегистрированной туристической группы за ногу укусила гадюка. Девушке требовалась срочная эвакуация.

- Летчики МЧС России на вертолете Ми-8 забрали 19-летнюю девушку с приюта. Ее доставили на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда Сочи, где воздушное судно уже ожидали спасатели. Сотрудники МЧС транспортировали пострадавшую на носилках к машине скорой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, на Кубани местные жители застряли на лодке в Ахтарском лимане. В плавсредстве закончился бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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