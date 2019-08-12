В Краснодаре убрали стрелку правого поворота на пересечении Северной и Аэродромной

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-12T13:08:07+03:00

Изменить размер текста: A A

По рекомендации ГИБДД по Краснодарскому краю в кубанской столице на двух перекрестках трафареты заменят дополнительной секцией светофора. Это будет сделано для удобства и безопасности водителей.

- Речь идет о Старокубанском кольце и о пересечении улиц Аэродромной и Северной. Светофорную секцию здесь планируют установить в течение недели, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Обозначение постоянного правого поворота небольшим знаком-трафаретом предусмотрено экспериментальным ГОСТом, и пока в госинспекции его считают неудачным и небезопасным, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Новая схема движения на перекрестке улиц Северной и Аэродромной вступила в действие с 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU