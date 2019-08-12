2019-08-12T13:08:07+03:00
Общество

В Краснодаре убрали стрелку правого поворота на пересечении Северной и Аэродромной

Здесь установят дополнительные секции светофоров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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По рекомендации ГИБДД по Краснодарскому краю в кубанской столице на двух перекрестках трафареты заменят дополнительной секцией светофора. Это будет сделано для удобства и безопасности водителей.

- Речь идет о Старокубанском кольце и о пересечении улиц Аэродромной и Северной. Светофорную секцию здесь планируют установить в течение недели, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Обозначение постоянного правого поворота небольшим знаком-трафаретом предусмотрено экспериментальным ГОСТом, и пока в госинспекции его считают неудачным и небезопасным, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Новая схема движения на перекрестке улиц Северной и Аэродромной вступила в действие с 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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