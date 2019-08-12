В Брюховецком районе отремонтируют 50-летний Дом культуры

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-12T13:26:28+03:00

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Переясловский сельский Дом культуры был построен в 1969 году, ремонт здания с момента открытия проводится впервые. В рамках нацпроекта «Культура» на эти цели из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделили 3,6 миллионов рублей.

- Уже ремонтируют кровлю и фасада. Также сделали фасадную часть строения, облицевали бежевым керамическим гранитом. Деньги направили и на укрепление материально-технической базы учреждения. Благодаря этому появилась возможность установить новое музыкальное и видеооборудование, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в этом году в Брюховецком районе ремонтируют ДК в Бейсугском сельском поселении станицы Новоджерелиевской. На это выделено почти 28 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов.

В учреждении уже заменили кровлю, обновили фасад, полы, подвесные потолки, окна, двери, коммуникации, установили эвакуационные лестницы, системы отопления и вентиляции, заменили электроснабжение и электрооборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU