2019-08-12T13:38:44+03:00
Происшествия

У 33-летнего краснодарца дома нашли более полутора килограммов марихуаны

Он сам выращивал растение, делал из него наркотик и сбывал
Александра ПОДУШКО
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У 33-летнего краснодарца дома нашли более полутора килограммов марихуаныУ 33-летнего краснодарца дома нашли более полутора килограммов марихуаныФото: Архив "КП"
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В Краснодаре сотрудники полиции проверили дом 33-летнего местного жителя. На его приусадебном участке обнаружили оборудованную теплицу с 12 кустами конопли.

- Дома у краснодарца нашли 4 пластиковых ведра с растительной массой серо-зеленого цвета, а также фасовочные материалы. Изъятое направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что растительное вещество является марихуаной общей массой более полутора килограммов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении подозреваемого составили административный протокол по статье 10.5.1 КоАп (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Также завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в Усть-Лабинском районе мужчина вырастил во дворе 300 кустов конопли. Позже он хотел изготовить из растения наркотик для личного потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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