В Краснодаре продолжают уничтожать амброзию

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-12T13:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый заместитель главы столицы Кубани Виталий Косенко провел встречу, на которой обсудили способы борьбы с сорняком.

-Проблема актуальна для Краснодара, от аллергии страдают десятки тысяч жителей. По поручению главы города Евгения Первышова нам необходимо каждый сезон цветения опасного сорняка системно решать задачу. По результатам объездов, мы видим территории, где есть нарушения. В каждом случае необходимо наказывать самым жестким образом - ведь от этого зависит здоровье тысяч горожан, - сказал Виталий Косенко.

- Покосом амброзии занимаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные компании, ТСЖ. Специалисты смотрят за состоянием участков в частном секторе, прилегающих к образовательным учреждениям, больницам и поликлиникам, территорий кладбищ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Во втором квартале убрали сорняк на площади 3,5 тысяч гектаров, в третьем квартале - с начала июля по конец сентября - амброзию будут скашивать трижды. Уже обработали 1,4 тысячу гектаров.

В городской Единой дежурно-диспетчерской службе работает «горячая линия», на которую можно сообщать про амброзию - по единому номеру 112. Уже поступили 128 заявок от жителей города, 67 из них отработали и организовали покос сорняка.

Также работают телефоны «горячей линии» в Управлении Россельхознадзора: (861)222-20-31, (861)222-34-75.

ИСТОЧНИК KP.RU