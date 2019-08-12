2019-08-12T15:45:34+03:00
Общество

Заместителю мэра Майкопа ставят в вину получение откатов по госконтрактам

Михаила Галушко арестовали в марте
Ева МУР@kp_kuban
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Михаил ГалушкоМихаил Галушко
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В деле заместителя мэра Майкопа Михаила Галушко обнаружились новые эпизоды. Так, следователи выяснили, что зам градоначальника брал откаты при розыгрыше госконтрактов.

- Мы выявили новые эпизоды - это взяточничество в крупном и особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий при заключении госконтрактов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по республике Адыгея.

Напомним, Михаил Галушко был задержан на своем рабочем месте 22 марта. Сотрудники правоохранительных органов взяли чиновника с поличным при получении взятки.

39-летний чиновник во время личного приема получил от местной жительницы 90 тысяч рублей в качестве взятки за совершение противозаконных действий.

В администрации столицы Адыгеи Михаил Галушко курировал управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, отдел городской инфраструктуры, МКУ «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп», МУП «Майкопские тепловые сети» муниципального образования «Город Майкоп», МУП «Майкопводоканал» муниципального образования «Город Майкоп», МУП «Банный комплекс» муниципального образования «Город Майкоп», МУП «Майкопское троллейбусное управление» муниципального образования «Город Майкоп» и МУП «Специализированные стоянки» муниципального образования «Город Майкоп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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