2019-08-12T14:36:56+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе спасатели достали корову из колодца

Животное упало на двухметровую глубину
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"
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Инцидент произошел 10 августа на пастбище в поселке Станционном Апшеронского района.

- Хозяин не мог подумать, что в поле корова может упасть в заброшенный двухметровый колодец, где он ее и обнаружил, - сообщили "КП" - Кубань" спасатели Апшеронского отряда "Кубань-СПАСА".

Выяснилось, что самостоятельно достать корову он не может, потому что у нее в колодце застряла задняя часть.

- Местные жители перепробовали все, но животное только еще больше мучилось, - поясняют в "Кубань-СПАС".

Владелец коровы решился даже на крайнюю меру - зарезать кормилицу. Но ему посоветовали последнюю надежду - спасателей. Он вызвал специалистов.

Уже на месте они при помощи ручной лебедки и альпинистского снаряжения достали корову из колодца и передали хозяину. Вся операция заняла около 40 минут. Никаких повреждений корова не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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