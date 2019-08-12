В Апшеронском районе спасатели достали корову из колодца
Инцидент произошел 10 августа на пастбище в поселке Станционном Апшеронского района.
- Хозяин не мог подумать, что в поле корова может упасть в заброшенный двухметровый колодец, где он ее и обнаружил, - сообщили "КП" - Кубань" спасатели Апшеронского отряда "Кубань-СПАСА".
Выяснилось, что самостоятельно достать корову он не может, потому что у нее в колодце застряла задняя часть.
- Местные жители перепробовали все, но животное только еще больше мучилось, - поясняют в "Кубань-СПАС".
Владелец коровы решился даже на крайнюю меру - зарезать кормилицу. Но ему посоветовали последнюю надежду - спасателей. Он вызвал специалистов.
Уже на месте они при помощи ручной лебедки и альпинистского снаряжения достали корову из колодца и передали хозяину. Вся операция заняла около 40 минут. Никаких повреждений корова не получила.
ИСТОЧНИК KP.RU