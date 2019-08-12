Александру Емельяненко запретили драться в Анапе

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-12T14:48:39+03:00

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Титулованного российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко не позволили участвовать в турнире в Анапе. Федерация бокса России ограничила допуск для него к поединкам памяти героя РФ Виктора Омелькова по формальным обстоятельствам - отсутствия у спортсмена звания КМС. Емельяненко отреагировал на запрет в соцсетях, написав, что победил их без боя.

- Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодёжи к занятиям боксом! Но так как Федерация бокса России берёт на себя всю ответственность в продвижении данного вида спорта, то БОГ в помощь ей, и все вопросы тоже к Федерации бокса России! Я мастер спорта международного класса по самбо! И самбиста не допускают на ринг к боксёрам участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! Удачи!, - сообщает "Регион - онлайн" со ссылкой на страницу Александра Емельяненко в социальной сети.

Отметим, на сегодняшний день в активе Александра Емельяненко 36 боев в MMA, в которых он одержал 28 побед.

ИСТОЧНИК KP.RU