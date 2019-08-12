2019-08-12T16:07:09+03:00
Общество

В Краснодарском крае закупят более 120 школьных автобусов

Кубань стала одним из лидеров в стране по количеству подобных машин
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В 2019 году кубанские школы получат 121 новый автобус для перевозки учащихся. На это потратят порядка 220 млн рублей. В данный момент парк таких машин в регионе является одним из самых больших в стране. Детей перевозят более 1200 автобусов.

- В новом учебном году школьные автобусы будут перевозить свыше 60 тысяч учащихся. Все автобусы оснащены ремнями безопасности и подключены к системе ГЛОНАСС, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что за минувшие четыре года поменяли порядка 400 автобусов. Сейчас детей перевозят машины, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет. Только в минувшем году регион закупил более 230 автобусов. При этом власти региона ставят задачу увеличить количество школ шаговой доступности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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