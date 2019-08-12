2019-08-12T18:41:11+03:00
Звезды

1 сентября Анапа примет фестиваль «Киношок»

Лучшие фильмы будут выбирать по пяти номинациям
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Анапе с 1 по 8 сентября 2019 года пройдет фестиваль «Киношок». Компетентное жюри будет оценивать картины, снятые режиссерами из России и стран СНГ по пяти номинациям.

- В программе фестиваля заявлены полнометражные, короткометражные и документальные ленты. При этом лучший фильм для детей будут выбирать подростки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фестиваль стран СНГ и Балтии «Киношок» проводят в Анапе с 1992 года. Главный приз фестиваля – «Золотая Лоза» вручают продюсеру за лучший полнометражный фильм. Помимо этого, на фестивале выбирают лучшего режиссера, сценариста, оператора. В 2018 году «Золотую Лозу» присудили фильму «Мунабия» кыргызского режиссера Таалайбека Кулмендеева.

Напомним, проект «Уникальная природа Кавказа» пройдет в выставочном зале Новороссийского исторического музея-заповедника с 13 августа до 1 сентября. Это экспозиция пейзажных фотографий членов Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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