В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Сормовской, Селезнёва и Старокубанской
В Краснодаре 13 августа 2019 года с 10.00 до 16.00 часов отключат светофоры на пересечении Сормовской, Селезнёва и Старокубанской.
- Электронные регулировщики нуждаются в замене. В связи с их отключением водителей просят быть внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков и разметки, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на пересечении улиц, где отключат светофоры будут дежурить сотрудники ГИБДД.
Напомним, по рекомендации ГИБДД по Краснодарскому краю в кубанской столице на двух перекрестках трафареты заменят дополнительной секцией светофора. Это будет сделано для удобства и безопасности водителей. Речь идет о Старокубанском кольце и о пересечении улиц Аэродромной и Северной. Светофорную секцию здесь планируют установить в течение недели
ИСТОЧНИК KP.RU