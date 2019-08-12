2019-08-12T17:11:01+03:00
Общество

В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Сормовской, Селезнёва и Старокубанской

Электронные регулировщики не будут работать 13 августа 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 13 августа 2019 года с 10.00 до 16.00 часов отключат светофоры на пересечении Сормовской, Селезнёва и Старокубанской.

- Электронные регулировщики нуждаются в замене. В связи с их отключением водителей просят быть внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков и разметки, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на пересечении улиц, где отключат светофоры будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Напомним, по рекомендации ГИБДД по Краснодарскому краю в кубанской столице на двух перекрестках трафареты заменят дополнительной секцией светофора. Это будет сделано для удобства и безопасности водителей. Речь идет о Старокубанском кольце и о пересечении улиц Аэродромной и Северной. Светофорную секцию здесь планируют установить в течение недели

ИСТОЧНИК KP.RU

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