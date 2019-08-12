Все кубанские школы и детсады должны быть готовы к новому учебному году к 19 августа

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-12T17:47:37+03:00

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В Краснодаре прошло заседание штаба по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии. На нем обсуждали готовность школ и детсадов региона к новому учебному году.

- В данный момент большинство учебных заведений в регионе охраняются казачьими ЧОПами. На их подготовку к новому учебному году выделено более 1 млрд рублей. Деньги направили на капитальный ремонт, благоустройство и обеспечение безопасности, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день, при проверках обнаружены нарушения в учебных заведениях Белореченского, Темрюкского, Выселковского и Ленинградского районов. Их должны устранить в кратчайшие сроки. Если этого не будет сделано, то к ответственности привлекут должностных лиц, которые отвечают за данные вопросы. Все недочеты должны быть исправлены к 19 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU