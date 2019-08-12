2019-08-12T18:17:18+03:00
Экономика

Краснодарский край попал в двадцатку регионов с самой развитой промышленностью

Кубань стала 17-й в рейтинге
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Аналитический центр при правительстве России опубликовал данные исследования, которое показало, что Краснодарский край занял 17-е место по развитию промышленности. В 2018 году в регионе отгрузили товаров на 1,2 трлн рублей, при этом, почти 300 млрд рублей пришлось на долю промышленных предприятий.

- В 2018 году кубанская промышленность выросла более чем на 4%, став самой успешной отраслью региональной экономики. Сейчас на территории региона работают более 7 тысяч промпредприятий. На них трудятся порядка 80 тысяч человек, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Промышленные предприятия Кубани получают существенную господдержку. В крае создаются институты развития, такие, как фонд развития промышленности. По итогам 2018 года он занял шестое место из 44 региональных ФРП и стал первым в Южном Федеральном округе в рейтинге Фонда развития промышленности России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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