Жители Анапы смогут проголосовать за лучший проект въездной стелы
Жителей Анапы призывают выбрать лучший проект стелы, которую установят на въезде в город-курорт. Открытое голосование стартовало в социальных сетях.
- С начала июля проводился конкурс эскизов стелы, которую установят на углу улицы Северной и Симферопольского шоссе. Свои работы присылали как профессиональные архитекторы, так и простые горожане, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
За лучшие проекты может проголосовать каждый житель Анапы в Инстраграме, Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте до 18 августа. Выбирать можно из 16 проектов. В финал выйдут три из них. Лучшего определит экспертный совет архитекторов. Помимо этого, самые яркие и интересные идеи могут реализовать в Анапе как малые архитектурные формы.
ИСТОЧНИК KP.RU