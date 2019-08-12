Жители Анапы смогут проголосовать за лучший проект въездной стелы

СЕГОДНЯ 18:50 2019-08-12T18:53:19+03:00

Ее установят на углу улицы Северной и Симферопольского шоссе

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Жителей Анапы призывают выбрать лучший проект стелы, которую установят на въезде в город-курорт. Открытое голосование стартовало в социальных сетях.

- С начала июля проводился конкурс эскизов стелы, которую установят на углу улицы Северной и Симферопольского шоссе. Свои работы присылали как профессиональные архитекторы, так и простые горожане, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

За лучшие проекты может проголосовать каждый житель Анапы в Инстраграме, Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте до 18 августа. Выбирать можно из 16 проектов. В финал выйдут три из них. Лучшего определит экспертный совет архитекторов. Помимо этого, самые яркие и интересные идеи могут реализовать в Анапе как малые архитектурные формы.

ИСТОЧНИК KP.RU