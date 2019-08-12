2019-08-12T19:14:13+03:00
Общество

На Кубани на 11% снизилась детская преступность

Чаще всего в правонарушениях замечены несовершеннолетние, стоящие на профилактическом учете
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае с начала 2019 года на 11% снизилось число преступлений, совершенных детьми и подростками. Однако, в ряде районов данный показатель не только не уменьшился, но и вырос.

- Чаще всего преступления совершают несовершеннолетние, которые стоят на профилактическом учете в органах по делам несовершеннолетних, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент на Кубани стартовали мероприятия по правовому воспитанию подростков. Оно будет проводится, в частности, в виде видеоуроков. Кроме того, к 1 сентября планируется укомплектовать штат всех школ региона психологами. Подростков, поставленных на учет, вовлекают для участия в различных спортивных секциях. Также свыше 250 специалистов осуществляют мониторинг социальных сетей и сайтов на предмет пропаганды экстремизма и наркомании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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