2019-08-12T19:49:53+03:00
Общество

В Анапе продолжается борьба с незаконными коммерческими объектами

В городе-курорте сносят пивоварню и кафе
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
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В Анапе по решению суда сносят здания пивоварни и кафе, которые располагались на территории СОНТ «Здоровье». Земельный участок предназначался для садоводства и огородничества, но местный житель построил вышеуказанные объекты без разрешающих документов.

- Еще один незаконный коммерческий объект демонтируют на углу улиц Красноармейской и Кати Соловьяновой. Здесь работала точка общепита, но договор аренды участка истек. Владельца обязали освободить землю, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Помимо этого, судебные приставы опечатали 26-метровый торговый ряд на Пионерском проспекте. Здесь выявили 12 незаконно размещенных роллетов. Они не будут работать вплоть до решения суда. Арендаторам грозит штраф размером 1000 рублей, затем по 2500 рублей за каждое нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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