Турист упал в обрыв на хребте Малый Бамбак

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-13T07:15:18+03:00

Его эвакуировали на вертолете в больницу

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Оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России 12 августа в 13:45 от сотрудника Псебайского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» поступила информация о ЧП. На смотровой площадке хребта Малый Бамбак в Мостовском районе мужчина упал в обрыв около 30 метров. Турист получил травмы различной степени тяжести, ему требовалась эвакуация в больницу.

В 15:30 с базы Сочи вылетел вертолет Ми-8 с пятью спасателями и медиком на борту. Приземлившись на площадку «Бамбаки» сотрудники служб при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, оказали ему необходимую доврачебную помощь. Из обрыва на борт вертолета туриста подняли в носилках.

- Когда воздушное судно приземлилось на базу в Сочи, мужчину передали врачам скорой. По предварительному диагнозу, 32-летний турист из Армавира получил закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU