В Новороссийске, Крымске и Геленджике отключили воду

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-13T07:49:28+03:00

Это произошло из-за крупной аварии на Троицком водоводе

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В Новороссийске 12 августа в 20:00 отключили воду, кроме прибрежной зоны Шесхарис, Балка, Стандарт, проспект Ленина, улицы Суворовская, Набережная – до Алексино. Это произошло из-за крупной аварии на Троицком водоводе.

В зону отключения попали также Крымск, Геленджик.

- Подвоз воды будет организован спецтехникой МУП «Водоканал». Заявки можно подать по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП "Водоканал": 8 (8617) 30-98-60 и 30-98-61.Ориентировочно аварийные работы будут идти до 13 августа 18:00, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

- В администрации Геленджика дежурят волонтеры, которые привезут питьевую воду по требованию. Заказать подвоз можно по телефонам: 8 (86141) 2-10-33, 2-11-33. Номер единой диспетчерской службы 8(86141) 2-08-95, - добавили в мэрии Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU