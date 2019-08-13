2019-08-13T08:27:00+03:00
Здоровье

В Сочи 97-летней старушке удалили вросшую в череп опухоль

Через 2 недели после операции ее выписали
Александра ПОДУШКО
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В Сочи 97-летней старушке удалили вросшую в череп опухольВ Сочи 97-летней старушке удалили вросшую в череп опухоль
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В горбольницу № 4 Сочи доставили 97-летнюю местную жительницу с язвой на коже лба, которая быстро увеличивалась в размерах.

- Врачи обследовали старушку, диагностика подтвердила, что у женщины рак, опухоль проросла в кость, твердую мозговую оболочку и далее в сагиттальный синус, отвечающий за отток крови из головы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Кардиологи, терапевты и реаниматологи еще раз оценили все возможные риски и ресурсы организма перед операцией. Хирургической вмешательство по удалению опухоли длилась около трех часов. За жизненными показателями пациентки следила бригада анестезиологов ГБ №4 Сочи.

Во время операции выяснилось, что объем опухоли больше того, что было видно на поверхности. Благодаря профессионализму и опыту врачи справились с этой сложностью.

Операция прошла успешно. Первые сутки пациентка находилась в реанимации, потом ее перевели в обычную палату. Через две недели после лечения, женщину выписали, и она вернулась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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