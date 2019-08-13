2019-08-13T08:59:35+03:00
Происшествия

В Крымском районе из-за аварии на водоводе временно закрыли детские сады

Об этом на своей странице в Instagram сообщил Сергей Лесь
Александра ПОДУШКО
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В Крымском районе из-за аварии на водоводе временно закрыли детские садыВ Крымском районе из-за аварии на водоводе временно закрыли детские садыФото: Архив "КП"
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Из-за аварии на Троицком водоводе 13 августа временно закрыли десять детских садов Крымска: № 3, №4, №6, №11, №12, №14, №17, №18, №19, №21.

- Пять дошкольных учреждений поселений: №10 станицы Нижнебаканской, № 33 станицы Неберджаевской, № 8 станицы Троицкой, №27 станицы Молдаванского, №25 поселка Саук-Дере, - сообщил на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

А так же группы при СОШ №9 Крымска и СОШ № 11 станицы Нижнебаканской.

Напомним, из-за крупной аварии на Троицком водоводе без воды остались Крымск, Геленджик и Новороссийск. Подвоз воды в Новороссийске будет организован спецтехникой МУП «Водоканал». Заявки можно подать по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП "Водоканал": 8 (8617) 30-98-60 и 30-98-61.Ориентировочно аварийные работы будут идти до 13 августа 18:00

В администрации Геленджика дежурят волонтеры, которые привезут питьевую воду по требованию. Заказать подвоз можно по телефонам: 8 (86141) 2-10-33, 2-11-33. Номер единой диспетчерской службы 8(86141) 2-08-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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