Температура воды в Черном море 13 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Адлере

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-13T09:22:51+03:00

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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

13 августа теплее всего плавать в Адлере - здесь вода прогрета до 26 градусов. В Сочи температура моря на 0,2 градуса меньше, чуть прохладнее в Туапсе и Джубге - 24,4 градуса.

Освежающая вода в Анапе и Новороссийске – 23,5 градуса. В Геленджике термометры показывают отметку в 23,9 градуса.

Приятная вода и на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25,1 градусов, в Приморско-Ахтарске держится на отметке 24,6 градусов, а в Ейске – 24,2 градуса.

- На Черноморском побережье 13 августа без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду, на участке от Анапы до Геленджика порывы 17-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем воздух прогреется до +35, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU